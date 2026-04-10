Отец Илона Маска жестко высказался о санкциях против России

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск назвал введенные против России санкции абсолютной чепухой.

Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха. И когда я увидел Москву, я сказал, что это самый лучший город Земли», — сказал он.

Эррол Маск добавил, что считает Россию восхитительной страной с восхитительными людьми, у которых много планов и возможностей.

По его словам, «все санкции и все плохие вещи», которые рассказывают о России на Западе, на самом деле являются отражением злости.

Ранее отец Илона Маска назвал президента России Владимира Путина рациональным и уверенным в своих решениях лидером.