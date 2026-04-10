У жителей Москвы возникли проблемы с подачей документов на загранпаспорт

Все миграционные отделы МВД Москвы, через которые можно оформить загранпаспорт, сейчас отмечены на «Госуслугах» как сильно загруженные. В некоторых случаях сервис вовсе даже не предоставляет анкету для подачи заявки. На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

Оформить заграничный паспорт в Москве можно через МФЦ, напрямую через МВД или с помощью «Госуслуг». При подаче заявления через портал пользователю необходимо выбрать подразделение по вопросам миграции, дождаться проверки анкеты, которая обычно занимает от двух до 12 дней, оплатить госпошлину, а затем ждать приглашения в МВД, которое приходит в личный кабинет.

При этом на карте «Госуслуг» используется цветовая маркировка уровня нагрузки: зеленый цвет означает низкую загруженность, оранжевый – среднюю, красный – высокую. При этом на момент написания новости все отделы по вопросам миграции в Москве были отмечены красным цветом, а возле каждого адреса стояла пометка о высокой загрузке.

«Нет доступного времени для записи», – такую ошибку выдают «Госуслуги» при попытки выбрать тот или иной отдел по вопросам миграции.

В некоторых случаях у пользователей не получается даже заполнить заявление на оформление загранпаспорта.

