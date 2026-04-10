Сформирована программа 12-го Эко Френдли Феста

18 и 19 апреля на территории пространства «Хлебозавод №9» в Москве пройдёт 12-й Эко Френдли Фест – фестиваль экопривычек и осознанного потребления. Бесплатный билет можно получить по ссылке.

© Пресс-служба

Программа фестиваля максимально насыщенна:

Лекторий. Зоолог Зоологического музея МГУ расскажет, как живётся в городе птицам и ежам, а руководитель проектов Экологического союза – о том, что такое экологичные продукты и как правильно их выбирать. Здесь же пройдёт два паблик-тока – о сложностях и задачах экологического образа жизни и об устойчивом развитии как драйвере бизнеса.

Бренд-зоны и фотозоны. Представители бренда элементов питания GP расскажут о важности утилизации батареек и о том, как правильно это делать. А в фотозонах все посетители фестиваля могут сфотографироваться и оставить себе на память отличные снимки.

Мастер-классы. Архитекторы и дизайнеры объединения КОД научат работать с берёзовой фанерой, текстилём, бумагой и тюлем.

Своп. Команда «Культуры обмена» проведёт эко-своп — пространство осознанного обмена вещами. К обмену принимается сезонная одежда (осень/весна) для взрослых, аксессуары, украшения, сумки, книги, настольные игры в полной комплектации, декор, гаджеты и косметика с актуальным сроком годности.

Эко-маркет: Более 60 российских eco-friendly брендов представят косметику, еду, одежду, товары для дома и zero waste-альтернативы.

Викторины, призы, подарки. Бренд GP, издательство ШЭР, проект «Древо Жизни», интернет-платформа об экологии Гриниум, центр экономии ресурсов, компания SYNERGETIC и банк еды «Русь» проведут множество интерактивных активностей, участники которых получат призы.

Необычные активности. Музей мусора от экоцентра «Сборка», выставка эко-мебели, инсталляции художников, VR-очки от проекта «Их глазами» будут действовать на территории фестиваля все два дня его проведения.

Детская программа. В этот раз на Эко Френдли Фест будет представлена расширенная программа специально для детей 6+ лет.

Пункт приёма отходов. По традиции на фестивале можно сдать редкие и сложные фракции: блистеры от таблеток, винные пробки, зубные щётки, крышечки, батарейки, электронику — и получить консультации по раздельному сбору в обычной жизни.

Экологический фестиваль – это живое, яркое и интересное городское событие. Оно направлено на формирование экопривычек, презентацию eco-friendly брендов, знакомство с представителями zero-waste сообществ и различных экологических движений.