В России завершился 10-й Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

С 29 марта по 5 апреля в Москве и 78 регионах России прошёл 10-й Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди — одно из крупнейших событий в сфере поддержки людей с расстройством аутистического спектра (РАС). Фестиваль собрал тысячи участников: профессионалов, родителей и самих людей с РАС.

© Пресс-служба

Фестиваль #ЛюдиКакЛюди проводится с 2017 году благодаря усилиям группы некоммерческих и государственных организаций. Основная цель фестиваля заключается в создании инклюзивной среды, где люди с аутизмом и другими особенностями развития могут свободно проявлять свои таланты, а родители и профессионалы получают возможность делиться опытом и получать необходимую поддержку. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню информирования об аутизме, который отмечается 2 апреля, объединяя специалистов, педагогов, представителей НКО, бизнеса и властей, а также семьи, заботящиеся о детях с РАС.

В 2026 году фестиваль объединил 601 площадку по всей России. Только в Москве мероприятие посетило более 4200 человек лично, а общее число участников, включая тех, кто следил за происходящим онлайн, превысило отметку в 230 000 человек. Такие показатели свидетельствуют о росте интереса к инклюзивным инициативам и подтверждают важность фестиваля как ключевого инструмента в продвижении идеи инклюзии.

Генеральный партнёр фестиваля — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Директор программ Благотворительного фонда «Вклад в будущее»

Инна Ширшова:

«Фестиваль запустился десять лет назад с небольшой инициативы, а сегодня #ЛюдиКакЛюди превратился в масштабный праздник, который важен для каждого участника. Создание инклюзивной культуры требует постоянной работы, внимания и усилий. Фонд «Вклад в будущее» совместно с командой фестиваля неустанно работал над этим проектом, и мы искренне благодарим всех, кто принимал активное участие в фестивале и продолжает двигаться с нами вперёд».

В рамках фестиваля в Москве прошли семейные, образовательные и культурные события:

29 марта - Семейный день в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ);

2 апреля - Деловая программа в Московском центре качества образования Департамента образования и науки города Москвы (включала как очные, так и онлайн-встречи);

3 апреля - Театральный день в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая, где главным гостем выступила актриса театра, кино и озвучания, тифлокомментатор категории «Мастер» Ирина Безрукова;

С 30 марта по 3 апреля прошел онлайн-марафон, посвященный темам: медицина, образование, социум и спорт.

Главной площадкой стал большой праздничный день 5 апреля в музее-заповеднике «Царицыно», который собрал более 2600 гостей.

Программа была насыщенной: инклюзивные концерты, театральные активности, мастер-классы для детей и взрослых, консультации специалистов и дискуссии.

Гости участвовали в паблик-токе по фильму «Здесь был Юра» вместе с его сценаристом Юлианой Кошкиной и телеведущей Светланой Зейналовой, а также в паблик-токах фестиваля «Кино без барьеров» по фильмам «О дружбе и велосипедах» (Бразилия), «Черновик» (Франция) и «От меня к тебе» (Япония) вместе с актером театра и кино Ильей Антоненко.

© Пресс-служба

Состоялся премьерный показ и обсуждение фильма «Соискатель» (2025 г) вместе с режиссером фильма – Иваном Мариничем, выпускником киношколы «Без Границ». Модератором выступил менеджер международного кинофестиваля «Кино без барьеров», блогер, поэт и общественный деятель Артем Муницын.

Отдельным событием дня стала спортивная зона, организованная при поддержке портала «Чемпионат». Здесь дети вместе с родителями играли в настольный футбол с игроками Медийной футбольной лиги — Ильей Шурыгиным, Андреем Косоруковым, Давидом Агекяном, Дмитрием Кузькиным, Степаном Кострюковым и Антоном Петровским. В играх приняли участие более 20 детей. После матчей участники оставляли рисунки на общей доске — она станет частью благотворительного аукциона, направленного на поддержку детей с аутизмом.

В рамках фестиваля прошли литературно-поэтические чтения «Сила слова» с участием актера Леона Кемстач и Инны Парфеновой, поэта, члена Союза писателей России и автора проекта «Поэтариум».

© Пресс-служба

Вечером состоялся гала-концерт с участием музыкантов и артистов: Анны Чайковской, Willie Key, Владимира Луизо, Александра Бруни, Полины Лурие, Василия Добрина, Софии Бойправ, Романа Мугинова и Кирилла Шмелева. Поддержал концерт режиссер театра и кино Данила Чащин. Ведущие — актер театра и кино, режиссер и продюсер Георгий Дронов и актриса театра и кино Татьяна Бабенкова.

Завершился гала-концерт награждением победителей конкурса «Личное дело» им. Ольги Власовой. Конкурс направлен на поддержку родительских инициатив в сфере развития инклюзии и помощи людям с особенностями развития.

К 10-летию фестиваля была запущена социальная кампания «Слова, которые меняют мир», направленная на снижение барьеров между людьми с аутизмом и обществом. Кампания напомнила о том, что изменения и принимающее общество часто начинаются с простых действий и повседневного общения.

В этом году фестиваль также стал площадкой для международного обмена опытом: к нему присоединились представители НКО из Мексики, Индии, Непала, Армении, Азербайджана и других стран.

Онлайн-марафон и записи с прямых трансляций мероприятий фестиваля в Москве можно посмотреть на странице #ЛюдиКакЛюди в социальной сети ВКонтакте.

© Пресс-служба

Организаторы X Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди выражают поддержку партнерам: