Россиян предупредили о незаконных крестных ходах на Пасху

В социальных сетях распространяются призывы принять участие в политических крестных ходах на Пасху, участие в них является незаконным и не согласовано с церковными властями. Об этом россиян предупредили в синодальном отделе Русской православной церкви (РПЦ).

По словам представителей РПЦ, Пасха — праздник, который не должен стать политической манифестацией, которая разъединяла бы россиян.

«Афиши сопровождаются слоганом: "Шествие веры, шаги свободы" (...) Призываем православных верующих не принимать участия в политических мероприятиях, манипулятивно позиционируемых как "Пасхальные крестные ходы"», — говорится в публикации РПЦ.

Ранее заместитель управляющего делами Московской Патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан указал на признак приближения Второго пришествия.