Маргарита Симоньян стала новой гостьей программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Она рассказала, что они с режиссером Тиграном Кеосаяном были так счастливы, что предположить не могли, как трагично закончится их история любви.

До последнего своего сознательного дня Кеосаян был полон планов и идей.

"Я же не умру в 58, мусь", - говорил Маргарите Тигран.

Однако 21 декабря 2024 года все перевернуло с ног на голову. Режиссеру стало плохо. Потом он впал в кому. Долгими неделями Симоньян молилась о спасении любимого мужа. Однако медики ее предупредили, что мозг режиссера необратимо поврежден. "

Меня успокаивает только то, что все эти девять месяцев это был мой ад, а не его ад", - заключила журналистка.

Маргарита рассказала, что в ее окружении есть люди, кто старается ее поддерживать. Однако подбирают для этого совсем не те слова, какие бы она хотела услышать. Они уверены, что Симоньян еще будет счастлива в любви. Вот только журналистка в это не верит.

"Я говорю: вы с ума сошли? У меня есть любовь. Такой любви не бывает", - отрезала Маргарита.

Напомним, Симоньян и Кеосаян жили вместе с 2012 года. В августе 2013 году у пары появился первенец — дочь Марьяна, в сентябре 2014-го — сын Баграт, а в октябре 2019 года — дочь Маро. Несколько лет назад Симоньян и Кеосаян официально зарегистрировали отношения.

Маргарита Симоньян рассказала подробности смерти мужа Тиграна Кеосаяна

26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян умер после девяти месяцев комы. Он скончался в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.