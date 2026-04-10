Как в Москву прибудет Благодатный огонь и где его можно будет получить

11 апреля, в Великую субботу, в Москву прибудет Благодатный огонь. Его доставят из Иерусалима представители Фонда Андрея Первозванного, которые делают это с 2003 года.

© Российская Газета

В 2026 году они посетят храм Гроба Господня, в котором ожидается схождение огня накануне православной Пасхи. В Россию его доставят на самолете Госкорпорации "Роскосмос" с собственным именем "Валентина Терешкова". Делегация также традиционно примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносит Патриарх Иерусалимский Феофил III.

В фонде сообщили, что в этом году широкой встречи Благодатного огня не предусмотрено. В то же время его принесут в храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения, где его смогут принять уже представители различный епархий.

По предварительной информации, Благодатный огонь доставят более чем в 50 городов России. Среди них Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калуга, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Салехард, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чита, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие.

Кроме того, лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы, где на протяжении Светлой Седмицы его могут получить все желающие.

Вот список этих храмов:

Богоявленский кафедральный собор в Елохове (ул. Спартаковская, д. 15).

Знаменский собор бывшего Знаменского монастыря (ул. Варварка, д. 8а).

Храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках (ул. Шверника, 17, корп. 1, стр. 1).

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (Литовский бульвар, д. 7а).

Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове г. Москвы (Каширское шоссе, д. 61а).

Храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский просп., 73А).

Храм Всемилостивого Спаса в Митине (Пятницкое ш., вл. 5).

Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (Строгинский бульвар, 20).

Храм Преображения Господня на Преображенской площади (Преображенская пл., д. 9А).

Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках (ул. Кетчерская, вл. 2Б).

Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (площадь Победы, 3Б).

Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе (Можайское ш., 56, стр. 1).

Храм Живоначальной Троицы в Карачарове (Рязанский просп., д. 3).

Храм иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" в Марьиной Роще (Шереметьевская ул., 33).

Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы (г. Московский, 1-й микрорайон, д. 50).