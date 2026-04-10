На Чекалиных отказались заводить дело после погашения ими задолженности

Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных после погашения налоговой задолженности. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил адвокат в Гагаринском суде Москвы.

© Вечерняя Москва

По его словам, решение принято в рамках статьи об уклонении от уплаты налогов. Уточняется, что основанием стало полное погашение задолженности.

Сообщается, что соответствующее постановление уже приобщено судом к материалам дела, передает ТАСС.

Ранее корреспондент Telegram-канала Shot сообщил, что прокурора в деле Чекалиных о выводе денег за границу едва не отстранили от дела из-за того, что она, по словам адвоката, приобретала фитнес-марафон у Лерчек.

Позже в правоохранительных органах заявили, что информация о том, что одна из представителей государственного обвинения по уголовному делу блогерши Лерчек ранее покупала у подсудимой ее фитнес-марафон, не достоверна.