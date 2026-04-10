Топ-менеджер Rambler&Co рассказала об ИИ-трансформации в медиа

Три главных тренда: гиперперсонализация, осознанное потребление и высокая скорость развития сервисных продуктов.

© Пресс-служба Rambler&Co

8–9 апреля 2026 года в Москве прошла конференция по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion. Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, приняла участие в панельной дискуссии «ИИ-трансформация коммуникаций: реклама, маркетинг, медиа, PR».

В ходе встречи эксперты обсудили, как современные технологии меняют подходы к созданию и восприятию контента. Бизнес-модель медиа трансформируется, а потеря трафика становится огромным вызовом на фоне гиперинфляции внимания и бесплатного массового производства информации. На первый план выходит вопрос: как СМИ, интернет-платформам, PR-специалистам и маркетологам идти в ногу со временем и отвечать на актуальные потребности целевой аудитории.

Среди ключевых трендов взаимодействия медиа и нейросетей Анна Иванова отметила гиперперсонализацию, осознанное потребление информации пользователем как ответ на массовое производство «синтетического» текста, а также высокую скорость развития сегментов, вследствие чего индустрии необходимо развивать новые сервисные продукты.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы в “Рамблере” видим все изменения и тренды в паттернах взаимодействия с контентом. И что еще важнее – следим за изменениями самих пользователей, для которых мы делаем продукты и сервисы. Понимаем их боли, желания, потребности. Это крайне важно для действительно полезных инноваций, которые примет потребитель и которые станут востребованными в долгой перспективе».

В обсуждении приняли участие медиаменеджер, автор Telegram-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин, руководитель группы B2B-продуктов в «Дзене» Ольга Стукалова, вице-президент АКАР, СЕО AI Influence Алексей Парфун, главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов, СЕО экосистемы редакционных ИИ-сервисов Give Me Media Алексей Березовой. Модератором дискуссии выступил директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Конференция Data Fusion – ежегодное событие, объединяющее представителей бизнеса, научного сообщества и государства для обсуждения передовых методов работы с данными, искусственным интеллектом и машинным обучением. Мероприятие служит платформой для обмена опытом, демонстрации кейсов и поиска точек роста в области цифровых решений.