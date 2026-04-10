В Петербурге начался сезон разводки мостов

В Северной столице в ночь на 10 апреля официально открылся навигационный период для разводки мостов. Первой "взмахнула крыльями" главная историческая петербургская переправа - Дворцовый мост. К нему также присоединился соседний Троицкий.

Во время зимнего "отдыха" Дворцовый мост обновили - отремонтировали четыре гидроцилиндра левого крыла, сообщили в Смольном. Это основные элементы разводного механизма, которые обеспечивают подъем и опускание пролетов. Когда гидроцилиндры в порядке, вся сложная мостовая система работает стабильно.

Несмотря на прочность конструкций, такие сооружения сильно зависят от погоды. Например, пролеты не поднимают, если скорость ветра превышает 15 метров в секунду. По этой причине отменили технологическую разводку Ладожского моста - первой переправы по течению Невы. По ней проходит трасса "Кола", которую на время проверки сооружения должны были перекрыть на полтора часа, сообщили в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад". Теперь это мероприятие перенесли на 14 апреля.

В ходе подготовки к новому сезону все двенадцать разводных мостов Петербурга прошли более 60 технических разводок. Специалисты проверили состояние и работу конструкций и механизмов, настроили системы управления, а также привели в порядок узлы, которые невозможно ремонтировать, пока переправа находится в наведенном состоянии.

В этом году список разводных мостов Северной столицы пополнится тринадцатым объектом - строящимся Большим Смоленским мостом. Эту переправу через Неву возводят в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллантай. Ее легкие арочные пролеты будут напоминать исторические мосты Петербурга, однако современное сооружение не станет их точной копией. Новый мост впервые примет участие в навигации. Его пролеты поднимут на 72 градуса и оставят в таком положении на целый месяц. Это не только позволит крупногабаритным судам беспрепятственно проходить по речному фарватеру, но и даст возможность строителям разобрать временные сооружения, защищавшие опоры во время ледохода. Затем новую переправу внесут в обычный график разводки.

Ее расписание в этом году останется прежним. Дворцовый, Благовещенский, Володарский, Тучков и Биржевой мосты станут разводить по два раза за одну ночь. Первым в 01.10 будет поднимать пролеты Дворцовый, а позднее всех - в 02.20 - разведут мост Александра Невского.

Пока сезон стартовал для переправ через Неву, а также Большую и Малую Неву - он продлится до 30 ноября. Для мостов через Большую Невку навигация продлится с 20 апреля по 15 ноября.

Старт стабильного движения каравана судов и регулярных разводок будет зависеть от погоды, а также заявок Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей. Пропуск судов - главная цель разводки. Ее начинают строго по времени в графике, а закончить могут и раньше, если "заявленный" водный транспорт уже прошел, - чтобы не задерживать автомобильное движение в городе. В нерабочие праздничные дни переправы не разводят.

Петербургские мосты - не только важное звено транспортной сети, но и туристический бренд Северной столицы. В течение всего сезона разводка переправ собирает множество зрителей - как на набережных, так и непосредственно на воде. В эти часы у самых красивых мостов даже образуются пробки из катеров и теплоходов. Турагентства уже предлагают водные экскурсии специально к разведенным мостам. Цены начинаются примерно от двух тысяч рублей. Так, за 1950 рублей и полтора часа можно увидеть шесть переправ. Прогулка под саксофон обойдется дороже - в 2400 рублей.

Актуальное расписание разводки можно найти в мобильном приложении "Мосты Петербурга", а также на сайте "Мостотреста". Там в режиме реального времени сообщается, в каком состоянии находится мост в данный момент, а также сколько времени осталось до его разводки или наведения.