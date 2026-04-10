Александр Пашутин прокомментировал увольнение Екатерины Волковой

Александр Сергеевич Пашутин прокомментировал ситуацию с увольнением Екатерины Волковой. В разговоре с Super народный артист России отметил, что не обсуждал этот вопрос с самой актрисой и впервые услышал эту новость.

«Мне очень жалко, потому что она хорошая артистка. Но скоро мы с ней будем сотрудничать в спектакле. Это театр, всегда должны быть запасные варианты», — отметил Пашутин.

Александр Сергеевич подчеркнул, что это было решение художественного руководителя театра, и он имел на него полное право, поскольку у каждого своё видение артистов. По словам Пашутина, Екатерина Волкова талантливая и хорошая актриса, у которой не будет никаких проблем с работой.

«У неё все будет нормально. Она уже заняла свое достойное место в этом театральном бизнесе, так что все нормально будет», — поделился актёр.

Напомним, сегодня 44-летняя Екатерина Волкова сообщила в личном блоге, что её уволили по нескольким причинам, однако основная — возраст. Артистка якобы стала слишком старой для игры в театре.

