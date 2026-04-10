В РПЦ рассказали, как правильно утилизировать скорлупу от освященных яиц

Священник Илья Савастьянов разъяснил, что скорлупу освящённых яиц можно выбрасывать, если на ней нет изображений крестов, храмов и икон. При наличии священных символов скорлупу необходимо сжечь или отнести в храм.

В ночь на 12 апреля православные христиане встретят Светлое Христово Воскресение. В храмах пройдут богослужения, где верующие освятят куличи и яйца. Священник Илья Савастьянов пояснил, что скорлупу освященных яиц можно выбрасывать, но только при отсутствии на ней изображений крестов, храмов и икон.

«Все можно выбрасывать, если на них нет изображений храмов, икон, крестов, если есть — то либо самостоятельно сжечь, либо отнести в ближайший храм», — объяснил Савастьянов.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», батюшка подчеркнул, что ограничения связаны с бережным отношением к святым изображениям. Если такие символы есть, скорлупу следует самостоятельно сжечь или отнести в ближайший храм.

Ранее другой священнослужитель – Владислав Береговой – выступал против использования на пасхальных яйцах икон и храмов.

