"Бессмертный полк" в этом году пройдет и очно, и в онлайн-формате

Марш "Бессмертного полка" - традиционная и чрезвычайно значимая для нас акция празднования Дня Победы в этом году будет проводиться как очно, так и в онлайн-формате. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что общая задача для всех участников шествия понятна: надо провести празднование Дня Победы на высоком уровне. И уточнил при этом, что "там, где можно" акция пройдет в очном формате. Но решения об этом будут принимать главы субъектов федерации. В регионах могут провести шествие в режиме онлайн из-за "соображений безопасности", цитируют Новикова РИА Новости. Но этот режим не ослабляет желание "сохранить память о подвигах наших дедов и прадедов", отметил он.

Он обратил внимание на то, что для молодежи онлайн-формат является более естественным. Он также напомнил, что 2026 год - год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Поэтому празднование Дня Победы должно быть содержательным, наполненным и привлекательным для молодых людей.