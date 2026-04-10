Российская делегация прибыла в Израиль за Благодатным огнем

Делегация фонда Андрея Первозванного прибыла в Тель-Авив, откуда отправится за Благодатным огнем в Иерусалим. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителей фонда.

В старом Иерусалиме представители России посетят храм Гроба Господня, в котором ожидается схождение огня накануне православной Пасхи.

"В текущей сложной геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Патриарха Иерусалимского Феофила III", - говорится в заявлении на официальном сайте фонда.

Утверждается, что Благодатный огонь привезут в Москву на самолете госкорпорации "Роскосмос" с собственным именем "Валентина Терешкова".