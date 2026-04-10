В РПЦ отреагировали на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Русская православная церковь приветствует пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, есть надежда, что соблюдение режима позволит многим людям, проживающим в зонах боевых действий, безопасно посетить пасхальные богослужения. Легойда также выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

Зеленский ответил на решение России объявить пасхальное перемирие

Ранее сообщалось, что перемирие действует с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российским войскам дано указание остановить боевые действия на всех направлениях, при этом сохранять готовность пресекать агрессию противника.

Последние новости и всё самое важное о мирных переговорах по Украине, — в теме «Свободной Прессы»