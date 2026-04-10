$77.8490.88

В РПЦ отреагировали на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Свободная пресса

Русская православная церковь приветствует пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

© РИА Новости

По его словам, есть надежда, что соблюдение режима позволит многим людям, проживающим в зонах боевых действий, безопасно посетить пасхальные богослужения. Легойда также выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

Ранее сообщалось, что перемирие действует с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российским войскам дано указание остановить боевые действия на всех направлениях, при этом сохранять готовность пресекать агрессию противника.

