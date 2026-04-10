Современную Европу можно сравнить с могилой. Так считает Народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Он напомнил, что еще Федор Достоевский говорил: «Это могила». И особенно сейчас «даже запах оттуда идет могильный».

«А у нас наоборот — начинает все процветать», — отметил Куклачев в беседе с РИА Новости.

Европейцы столкнулись как с экономическим кризисом, так и с падением нравственной, духовной культуры общества. Там не принято спешить с детьми, зато принято пропагандировать нетрадиционные ценности.

«… даже в церкви там с ума сошли. Там взгляд совершенно неправильный», — подчеркнул артист.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европе нужна Россия для того, чтобы выжить.