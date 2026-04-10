Россиянам назвали продукт, который нельзя приносить для освящения на Пасху

Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий рассказал в беседе с RT, какие продукты можно приносить в храм для освящения на Пасху, а какие не рекомендуется.

«Пища — это для нас материальная опора. Люди приносят эти продукты церкви, угощают символически, а для себя получают благословение церкви на эти продукты. Однако стоит помнить: «Пища не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Бога». В духовном смысле. Так говорит апостол Павел», — напомнил священник.

По его словам, освящение пищи в храме — обычай, а не догмат.

«Мясо не принято приносить. В основном идут яйца и куличи, самые такие распространённые пасхальные угощения. И всё остальное на усмотрение: конфеты, пирожки, пироги, пасхальная творожная масса. Разные яства священник благословляет», — добавил иеромонах Макарий.

Он также рассказал, что благословение обычно происходит в Великую субботу в течение дня, однако возможно это сделать и в пасхальный день.

