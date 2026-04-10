«Прозвучало как приговор»: Волкову уволили из театра за «старость»

Звезду «Ворониных», актрису Екатерину Волкову уволили из Театра Комедии, сказав, что она старая. Месяц назад артистка попрощалась с коллегами и ушла со сцены.

© Вечерняя Москва

— Меня уволили по статье «Старая». Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной. Слово прозвучало как приговор (...) Знаете, первое, что я почувствовала? Не боль. Абсурд. Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не «честно». Это низко. И некрасиво, — рассказала Волкова.

По ее словам, 44 года — это не возраст увольнения, а «время премьеры», написала актриса в своем Telegram-канале.

До этого Екатерина Волкова обратилась к певцу Сергею Лазареву, который когда-то был ее одноклассником. В своем блоге актриса отреагировала на его слова о непопулярности в школе.

В 2023 году артистка оказалась в больнице после новостей о брате Леониде, которому в США предъявили обвинение в убийстве двоих человек. Волковой поставили капельницу и проверили на наличие анемии.