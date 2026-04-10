Актрису Екатерину Волкову уволили из Театра Комедии. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», артистке пришлось уйти со сцены, на которой играла 10 лет, из-за «старости».

Волкова призналась в соцсетях, что попрощалась с коллегами еще месяц назад.

«Меня уволили по статье "Старая". Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе, но в театре, где я служила, она оказалась главной. Мне написал художественный руководитель и предложил завершить сотрудничество. Слово прозвучало как приговор», — заявила актриса.

Она отметила, что первое, что она ощутила — не боль, а «абсурд». По мнению Екатерины, ни один настоящий мужчина «не имеет права говорить женщине, что она старая» — это не честно, низко и некрасиво. Артистка уверена, что 44 года — это не возраст увольнения, а «возраст премьеры».