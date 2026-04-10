Отчество на матчество: зачем россияне вносят странные изменения в паспортные данные

Некоторые жители России меняют не только фамилии, но и отчества, выбирая матчества — именование в честь матери, а не отца, пишет kp.ru.

Одним из первых в 2012 году такой шаг сделал преподаватель Сергей Мухлынин, ставший Веро-Викторовичем. Он выступал за равноправие родителей и считал несправедливым, что женщина не упоминается в метрике ребенка.

Чаще всего матчества берут дети, выросшие без отцов. Мария Чернобровкина, воспитанная матерью-одиночкой, записала дочь Марьевной. Регистраторы разрешили, отыскав мужское имя Марий. Анна Миллер сменила отчество на Таяновну (в честь матери Таяны).

По закону, пояснили в Минюсте, граждане вправе менять имя, фамилию и отчество с 14 лет. В Москве услугу оказывают ЗАГСы и центры «Мои документы». При этом в столице нет особых местных обычаев, поэтому формально действует федеральный закон, предписывающий отчество по отцу.

Психолог Михаил Хорс считает моду на матчества признаком падения авторитета мужчин, но предупреждает, что смена бумаг без реальных действий не изменит жизнь.