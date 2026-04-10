АЦ ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину среди россиян составил 73,8%

Аналитический центр ВЦИОМ провёл опрос, который показал, что 73,8% респондентов доверяют российскому лидеру Владимиру Путину.

Опрос проводился с 30 марта по 5 апреля.

Положительно о деятельности Путина на посту президента высказались 67,8% опрошенных.

Кроме того, о доверии премьер-министру России Михаилу Мишустину заявили 55,1% респондентов, а 45,1% положительно оценили его работу.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что работу Путина положительно оценивают 75% россиян.