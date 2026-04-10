Россияне предпочли окрашивание яиц посещению храма

Пасха вошла в число наиболее значимых праздников для россиян и заняла четвертое место после Нового года, Дня Победы и 8 Марта. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, согласно которым в 2026 году ее планируют отмечать 7 из 10 граждан.

Отмечается, что самым «православным» округом стал Сибирский, тогда как наименее выраженные показатели зафиксированы в Северо-Кавказском. Уточняется, что сегодня Пасха чаще воспринимается как культурное событие, связанное с семейными традициями.

Среди наиболее распространенных практик остаются окрашивание яиц, приготовление куличей и семейные застолья. При этом посещение храмов и соблюдение религиозных обрядов отошли на второй план.

Также на сайте сообщается, что индекс строгости соблюдения Великого поста составляет 14 пунктов из 100. Уточняется, что с возрастом уровень соблюдения возрастает и достигает 21 пункта.

Стало известно, что около пяти миллионов куличей изготовят столичные производители к Пасхе. Горожане смогут приобрести как традиционную выпечку, так и современные авторские десерты.