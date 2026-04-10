19-летний россиянин с аутизмом спас 23 человека

Молодой житель Каспийска по имени Шамиль во время наводнения в Дагестане спас 23 человека, вынеся каждого из них из затопленного перехода на спине. Местные власти не оставили подвиг 19-летнего юноши с аутизмом без внимания и наградили его за спасение жизней, пишет «Абзац».

Так, депутат Госдумы Хизри Абакаров лично навестил Шамиля и его семью, вручив парню пять миллионов рублей и ключи от новой квартиры. Все оплатил российский сенатор Сулейман Керимов.

Кроме того, парламентарий решил назначить юношу своим помощником.

Накануне в Дагестане и Чечне установили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня после масштабных наводнений. Известные личности помогают региону как могут — деньги на благотворительные цели в том числе перевел блогер Хасбик. В стороне не осталась также певица Жасмин, а ЦСКА обещали направить половину выручки от продажи билетов на домашний матч с «Сочи» пострадавшим от наводнения в Дагестане.