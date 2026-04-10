Ряд регионов России предупредили об опасности

В субботу, 11 апреля, в трех российских регионах ожидается высокая пожароопасность. Об этом их жителей предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, речь идет о Новгородской и Волгоградской областях, а также юге Забайкальского края.

«Там еще и ветер сильный, то есть там нужно быть внимательными», — уточнила она.

Накануне сообщалось, что Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе. Причиной для этого стал снегопад и вероятность возникновения гололедицы на дорогах из-за отрицательной температуры в ночь на пятницу, 10 апреля.