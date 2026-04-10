Церковный праздник сегодня: Страстная пятница - история и строгие правила поста

Православные христиане 10 апреля вспоминают Страстную пятницу — самый скорбный день церковного года. В этот день верующие чтят крестные страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофе, произошедшие, согласно Евангелию, после ночного суда у первосвященников и приговора Понтия Пилата, передает aif.ru.

Спаситель прошел крестный путь на гору Голгофу, где его распяли между двумя разбойниками. В шестом часу настала тьма по всей земле, а к девятому часу Христос предал дух. После смерти тело сняли с креста и погребли в пещере рядом с Голгофой.

Как рассказал изданию настоятель храма Воскресения Христова священник Максим Портнов, правила поста в этот день — самые строгие. Устав предписывает полностью отказаться от пищи, чтобы подчеркнуть трагичность событий.

Утром совершаются царские часы с чтением Евангелия, в обед проходит служба выноса плащаницы — символического изображения тела Христа, а вечером — чин погребения. Верующим рекомендуется провести день в тишине и молитве, отложив повседневные заботы, отказавшись от развлечений и ссор, а также проявить милосердие к ближним. Категорически не допускаются жестокость, грубость и равнодушие.