Врач Владимир Ивашков прокомментировал заболевание блогера Валерии Чекалиной: по его словам, рак желудка чаще встречается у людей старше 50 лет и у мужчин. Одной из основных причин является бактерия Helicobacter pylori, которая может присутствовать у большинства людей и передаваться в том числе через плохо вымытую посуду.

Он добавил, что в группу риска также входят люди с наследственной предрасположенностью, лишним весом и нарушениями питания. Уточняется, что негативное влияние могут оказывать частое употребление горячих напитков и продуктов, раздражающих слизистую желудка.

По словам специалиста, стресс напрямую не вызывает рак, но способен ослаблять иммунитет и усугублять течение болезни. Он отметил, что в стрессовом состоянии люди реже обращают внимание на симптомы и могут откладывать визит к врачу.

— При первой стадии рака желудка пятилетняя выживаемость составляет около 90 процентов, при четвертой стадии — менее пяти процентов. Это не просто разница в цифрах, это разница между жизнью и смертью. Если что-то болит — идите к врачу. Если ничего не болит — все равно раз в год идите к врачу, — предупредил доктор на своем канале в YouTube.

Лерчек ранее побрилась налысо после прохождения курса химиотерапии. У нее диагностирован рак желудка на поздней стадии после рождения четвертого ребенка.