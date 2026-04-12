Россиянам объяснили, сколько яиц можно съесть на Пасху

Для подавляющего большинства людей такой продукт, как куриное яйцо, не несёт рисков для здоровья, даже если включать его в рацион каждый день. Пищевая ценность яиц объясняется высоким содержанием белка, который хорошо усваивается и содержит необходимые аминокислоты. В составе много витаминов группы B, витамин D, а также холин, важный для работы нервной системы и обменных процессов.

Однако, как предупредила в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух, есть группы людей, которым стоит добавлять яйца в ежедневное меню с осторожностью.

«Опасения, связанные с высоким содержанием холестерина в желтке, не находят подтверждения в современных исследованиях. Это связано с тем, что влияние на липидный обмен оказывает не столько сам холестерин, сколько общее количество насыщенных жиров в рационе, а также сопутствующие нарушения обмена веществ. К тому же основная доля холестерина в организме вырабатывается в печени, и лишь 10—30% от общего его уровня поступает с едой», — пояснила она.

Отмечается, что для здорового человека даже ежедневное употребление двух-трёх яиц не несёт вреда.

«При включении яиц в сбалансированный рацион не происходит негативных изменений в показателях холестерина или здоровье сосудов», — рассказала врач.

Однако существуют состояния, при которых избыток яиц в меню всё же может оказаться нежелательным, предупредила собеседница RT.

В первую очередь осторожность стоит соблюдать людям с подтверждённой аллергией на яичный белок, отметила Кашух.

«Также ограничение актуально для пациентов с заболеваниями желчевыводящих путей и печени, особенно в стадии обострения, поскольку продукт обладает некоторым желчегонным действием», — рассказала специалист.

В Пасху действуют те же принципы, что и в обычные дни, добавила гастроэнтеролог.

«Для здорового человека два-три яйца во время застолья не представляют никакой опасности. Тем, у кого есть хронические заболевания пищеварения, стоит проявить умеренность или заранее посоветоваться с врачом. В праздники не стоит забывать и о других продуктах на столе. Рацион в Пасху, как и в любой другой день, должен оставаться сбалансированным», — заключила она.

