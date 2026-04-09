Россиян перед Пасхой предупредили о рисках снятия шелухи с лука в магазине

Правоохранители могут выписать штраф россиянам, которые без разрешения снимают в магазинах шелуху с лука для покраски пасхальных яиц, предупредил глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, минимальный набор к Пасхе обойдется россиянам в 570 рублей, на 5% дороже, чем в 2025 году. В частности, куличи подорожали до 282 рублей, а красители для яиц — до 162 рублей.

«Если человек специально обдирает в магазине луковицы, чтобы набрать шелухи, это уже не про «взял мусор», а про возможное повреждение товара», — разъяснил Жорин.

Адвокат уточнил, что речь идет не о ценности шелухи как таковой, а о том, что без нее портится товарный вид овоща.

По его словам, подобные действия могут расценить как причинение торговой точке имущественного вреда с обязанностью компенсировать ущерб. Он добавил, что штраф по статье 7.17 КоАП составляет от 300 до 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году отмечается 65-летие полета первого человека в космос. На фоне этого в России набирает популярность тренд на «космическое» окрашивание яиц с помощью натуральных красителей.

Так, краснокочанная капуста даёт голубой оттенок, добавление уксуса позволяет регулировать его насыщенность. Отвар черники окрашивает яйца в нежно-лавандовый цвет. Шишки ольхи дают насыщенный коричнево-бордовый оттенок.