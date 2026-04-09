Появились подробности прощания с убитой в Добрянке учительницей
В Пермском крае в четверг, 9 апреля, простились с учительницей Олесей Багутой, погибшей 7 апреля от рук ученика 9-го класса. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Прощание проходило во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина в Добрянке. В зале собрались сотни людей: родные, коллеги, ученики преподавателя, друзья и просто неравнодушные жители города.
Зал прощания был переполнен — не все пришедшие смогли туда вместиться, многие из них стояли в проходах и дверях, отметили журналисты. К портрету погибшей возложили сотни букетов.
Рядом с гробом стояли близкие учительницы. Супруг Александр почти всё время закрывал лицо руками — он выглядел осунувшимся, его глаза были красными от слёз.
Одна из учениц назвала Олесю Петровну добрым и поддерживающим человеком, самым любимым педагогом.
Директор школы Светлана Частухина принесла извинения родным погибшей: «Если бы мы сделали больше. Поэтому, пожалуйста, извините нас».
После церемонии прощания Багуту отпели в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Затем собравшиеся проследовали на местное кладбище.
Крест с фотографией педагога утонул в цветах и венках. В 13:30 состоялся поминальный обед в ресторане «Старый город».