Появились подробности прощания с убитой в Добрянке учительницей

В Пермском крае в четверг, 9 апреля, простились с учительницей Олесей Багутой, погибшей 7 апреля от рук ученика 9-го класса. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Прощание проходило во Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина в Добрянке. В зале собрались сотни людей: родные, коллеги, ученики преподавателя, друзья и просто неравнодушные жители города.

Зал прощания был переполнен — не все пришедшие смогли туда вместиться, многие из них стояли в проходах и дверях, отметили журналисты. К портрету погибшей возложили сотни букетов.

Рядом с гробом стояли близкие учительницы. Супруг Александр почти всё время закрывал лицо руками — он выглядел осунувшимся, его глаза были красными от слёз.

Одна из учениц назвала Олесю Петровну добрым и поддерживающим человеком, самым любимым педагогом.

Директор школы Светлана Частухина принесла извинения родным погибшей: «Если бы мы сделали больше. Поэтому, пожалуйста, извините нас».

После церемонии прощания Багуту отпели в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Затем собравшиеся проследовали на местное кладбище.

Крест с фотографией педагога утонул в цветах и венках. В 13:30 состоялся поминальный обед в ресторане «Старый город».