Депутат Горелкин не исключил разработку новых пакетов мер по борьбе с кибермошенничеством

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил возможность разработки третьего, четвертого и пятого пакетов мер по противодействию мошенничеству.

© Парламентская газета

В комментарии «Дума ТВ» 9 апреля он отметил, что Россия на протяжении нескольких лет подвергается масштабным кибератакам, в том числе со стороны зарубежных организованных преступных групп. По мнению Горелкина, простых решений для такой глобальной проблемы не существует.

«Я не исключаю, что будет и третий и, возможно, четвертый и пятый антимошеннические пакеты, — сказал депутат. — Наша задача сегодня заключается в том, чтобы сделать труд мошенника максимально тяжелым и трудоемким».

Ранее Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по защите граждан от мошенников. Он включает порядка 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности пользователей.