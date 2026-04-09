В Госдуме отреагировали на идею вернуть в школьную программу один предмет

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с Рамблером прокомментировала предложение вернуть астрономию в программу российских школ в качестве обязательного предмета.

С соответствующей инициативой ранее выступила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким, передавал ТАСС. По ее словам, изучение астрономии играет важную роль в формировании у школьников интереса к науке, космосу и будущему страны. Она подчеркнула, что именно через такие дисциплины у детей появляется мотивация к развитию и познанию окружающего мира.

Бессараб высказалась в поддержку идеи вернуть астрономию в школьную программу, заявив вместе с тем о необходимости учитывать текущую учебную нагрузку школьников.

С одной стороны, нужно учитывать нагрузку на современных школьников: домашние задания и так занимают больше двух часов времени, и увеличивать её стоит с осторожностью. С другой стороны, странно, что в XXI веке кто‑то всерьёз может думать, будто Земля плоская, — и при этом не иметь базовых представлений о месте человечества во Вселенной. Адрес человека — это не только дом и улица, но и его место в космосе. Поэтому изучение астрономии пошло бы на пользу: оно расширило бы кругозор ребят и могло бы вовлечь их в профильные конкурсы и проекты. Но при принятии решения важно оценить, насколько включение астрономии в программу реально с точки зрения учебной нагрузки. Сам предмет, на мой взгляд, важнее многих других дисциплин, которые сейчас изучаются. В определённых случаях можно было бы пересмотреть текущий набор предметов — и выделить время для астрономии. Светлана Бессараб Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Российские школьники в пятом классе начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Новый предмет решили ввести с января 2027 года, сообщила ранее замглавы министерства просвещения Ольга Колударова.