Мединский обратил внимание на соотношение потерь на фоне обмена с Киевом

Помощник российского лидера Владимир Мединский обратил внимание на соотношение потерь, говоря о передаче 1 тыс. тел погибших боевиков ВСУ Украине.

«Украинской стороне передано 1 тыс. тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 погибших наших. Это о соотношении потерь», — написал он в Telegram-канале.

В феврале Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших боевиков ВСУ. Киев, в свою очередь, передал Москве 35 павших российских бойцов.

Также сообщалось, что ВСУ убивают бойцов ВС России в плену и возвращают их в рамках обмена телами.