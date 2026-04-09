Бывший губернатор ДНР высказался о смерти Пригожина фразой «все живы»

Бывший «народный губернатор» Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран специальной военной операции Павел Губарев в интервью журналисту Юрию Дудю* высказался о судьбе основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

Он утверждает, что предприниматель не погиб при крушении частного самолета Embraer-135 в 2023 году.

— Смерти нет, все живы, — заявил он, улыбаясь.

По словам Губарева, у него есть основания так считать. Он напомнил, что похороны Пригожина проходили в полузакрытом формате.

Бизнес-джет Embraer-135, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Среди основных версий крушения — взрыв внутри лайнера, попадание ракеты ПВО и технические неполадки.

Зимой 2025 года мемориальный комплекс в память бойцов ЧВК «Вагнер» с памятником Пригожину и командиру «Девятому» Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище в Иркутске.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.