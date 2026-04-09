В Петербурге начался сезон разводки мостов

В ночь с 9 на 10 апреля в Санкт-Петербурге начинается ежегодный сезон разводки мостов. Первыми поднимут крылья Дворцовый и Троицкий мосты. Как отмечает издание «Петербургский дневник», с 20 апреля к ним присоединятся переправы через Большую Невку.

В этом году в городе будет 13 разводных автомобильных мостов: строящийся Большой Смоленский мост впервые поднимет свои пролёты примерно на месяц под углом 72 градуса. Это нужно, чтобы пропустить крупногабаритные суда и дать строителям демонтировать временные конструкции, защищавшие опоры во время ледохода. После этого мост перейдёт на штатный график разводки.

Накануне сезона на Дворцовом мосту завершили ремонт: специалисты заменили четыре гидроцилиндра левого крыла, которые отвечают за подъём и опускание пролётов.

Ранее сообщалось, что Петербург вошёл в тройку городов-лидеров по количеству ресторанов и кафе.

