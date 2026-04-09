Депутат предложила включить астрономию в школьную программу

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким («Справедливая Россия») выступила с предложением сделать астрономию обязательным предметом в школьной программе. С такой инициативой депутат выступила в ходе сессии «Глобальный междисциплинарный диалог: как рассказывать о космосе и создавать контент в цифровую эпоху» в рамках Российского космического форума.

Нужно возвращать в школу обязательные уроки астрономии. Потому что интерес к космосу, к науке, к будущему страны начинается именно там,цитирует Ким ТАСС.

Кроме того, парламентарий привела пример того, что десятки тысяч российских школьников следят за лунной миссией Artemis II. Она также вспомнила, как еще совсем недавно сотни тысяч советских детей мечтали о космосе, читая о полете Гагарина.

Ранее Председатель ГД Вячеслав Володин дал старт проекту «Первые среди звезд», приуроченному к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.