В Гербовом зале Эрмитажа пройдет Пасхальный концерт

В Гербовом зале Эрмитажа 13 апреля состоится праздничный Пасхальный концерт "Русские традиции в Зимнем дворце". Среди участников и зрителей - ученики Свято-Владимирской общеобразовательной школы при Воскресенском Новодевичьем монастыре. Так что концерт имеет социальную направленность.

Такой концерт стал уже традицией. Гербовый зал Эрмитажа для его проведения был выбран не случайно. Это один из больших и красивых залов Зимнего дворца, где когда-то проводились масштабные маскарады, императорские приемы и балы.

В концертной программе - выступление хоров: духовенства Санкт-Петербургской митрополии, праздничного архиерейского Александра-Свирского монастыря, Свято-Владимирской школы, православной школы семьи Шостаковича и другие. Будут исполнены древние распевы, классические духовные песнопения, русские народные песни. А сотрудники Эрмитажа расскажут о традициях празднования Светлой Пасхи в Зимнем дворце.

Начало концерта в 19 часов.