Крупную крысу засняли во время поедания булки в витрине московской шаурмичной

На застекленном стеллаже ларька с шаурмой в Москве заметили крупную крысу, которая поедала багет со стеллажа в отсутствие персонала. Видео с витрины, снятое прохожей, п

убликует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал "SHOT ПРОВЕРКА". По словам снявшей ролик подписчицы канала, она заметила крысу на стеллаже для готовой продукции в точке общепита "Донер кебаб хот-дог" на проспекте Вернадского. Автор видео уточнила, что на момент съемки внутри "шаурмичной" не было никого из персонала, а выпечка, которую поедала крыса, осталась после предыдущей смены.

"Спустя пару часов заведение открылось, и на эту же полку выложили свежую выпечку. Ранее несколько человек уже сообщали об отравлении в этой шаурмичке", — утверждается в сообщении канала.

Крысы недавно стали причиной закрытия одного из московских супермаркетов сети "Магнит". Жалобу в Роспотребнадзор подала покупательница, на которую грызун напал во время посещения магазина. Инспекторы провели проверку и выявили многочисленные нарушения, в том числе следы укусов на овощах в одной из витрин.