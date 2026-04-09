Митрополит Иларион предположил, что инопланетяне являются ангелами
Инопланетные создания существуют, и они являются ангелами. Такую точку зрения в четверг, 9 апреля, высказал митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион (Алфеев).
По словам священнослужителя, пришельцы живут не на других планетах и не в других галактиках, а «в других измерениях». Из его проповеди также стало известно, что подобные существа давно были распознаны церковью.
Недавно заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что он считает НЛО демонами, а не пришельцами, вызвало бурные обсуждения в Сети. Иеромонах Феодорит Сеньчуков объяснил, могут ли неопознанные летающие объекты быть проявлением нечистой силы.
В США также ведутся поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого несколько независимых исследователей НЛО подозревают в сокрытии информации о пришельцах.