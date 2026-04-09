Митрополит Иларион предположил, что инопланетяне являются ангелами

Инопланетные создания существуют, и они являются ангелами. Такую точку зрения в четверг, 9 апреля, высказал митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион (Алфеев).

По словам священнослужителя, пришельцы живут не на других планетах и не в других галактиках, а «в других измерениях». Из его проповеди также стало известно, что подобные существа давно были распознаны церковью.

— Церковь давно распознала их присутствие, не где-то далеко, не на расстоянии скольких-то световых лет, а рядом с нами. И эти инопланетяне — это ангелы Божии, — добавил представитель РПЦ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Недавно заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что он считает НЛО демонами, а не пришельцами, вызвало бурные обсуждения в Сети. Иеромонах Феодорит Сеньчуков объяснил, могут ли неопознанные летающие объекты быть проявлением нечистой силы.

В США также ведутся поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого несколько независимых исследователей НЛО подозревают в сокрытии информации о пришельцах.