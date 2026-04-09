Россияне собрали полмиллиарда рублей для пострадавших от наводнения в Дагестане

Неравнодушные россияне собрали более полмиллиарда рублей для пострадавших от масштабного наводнения в Дагестане соотечественников. Об этом 10 апреля «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе благотворительного приложения Tooba.

Уточняется, что это крупнейший частный благотворительный сбор такого типа в стране. Участие в инициативе фонда «Надежда» приняли 300 тысяч человек. В настоящее время пожертвования продолжают поступать, а общая сумма собранных средств приближается к 600 миллионам рублей.

При этом с пользователей не удерживается комиссия — все перечисленные деньги напрямую отправляются в фонд «Надежда».

«Свыше двух миллионов рублей были отправлены в первый час после открытия сбора. Сейчас мы наблюдаем, как доноры постоянно направляют средства: от 100 до 100 тысяч рублей. Мы благодарны каждому неравнодушному и рады, что в это трудное время люди стремятся совершить добро и помочь нуждающимся», — отметил основатель Tooba Рамазан Меджидов.

Собранные средства будут потрачены в том числе на поддержку семей, которые нуждаются в предметах первой необходимости, временном размещении, восстановлении базовых бытовых условий и другой срочной помощи.

«В связи с тем, что сейчас сложно определить масштабы разрушений и количество пострадавших, сумма будет распределена позже. Помощь будет проходить во взаимодействии с органами государственной власти и с благотворителями, которые захотят помочь нашему народу», — рассказал руководитель фонда «Надежда» Мурад Керимов.

Ливни обрушились на Дагестан 27 и 28 марта. Обильные осадки привели к размыву берегов на реках и различным проблемам из-за стихии. Ранее сообщалось, что десятки тысяч домов в регионе лишились электричества, в Махачкале и окрестностях стихия повредила дороги, а некоторые дома унес оползень. После первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Однако в воскресенье, 5 апреля, водоотвод не выдержал нагрузки.