Патриарх Кирилл омыл ноги духовенству в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл омыл ноги духовенству на литургии в Великий четверг, передает РИА «Новости». Трансляцию богослужения в храме Христа Спасителя в Москве вел телеканал «Спас».

В своей проповеди после литургии патриарх напомнил, что Великий четверг связан с воспоминанием Тайной вечери, когда Христос омыл ноги ученикам и установил таинство причастия.

«Сегодня мы празднуем Великий Четверг... Мы свой взор обращаем к тому времени, когда Господь исполнял свою миссию спасения, когда Он был среди своих учеников, когда Он действительно начал тяжелейший путь на Голгофу, закончившийся его смертью. Но никакая смерть не могла поглотить Бога и Спасителя, и потому за крестом последовало воскресение», – заявил патриарх.

Он подчеркнул, что воспоминание о страданиях Христа должно укреплять православных в вере в силу Спасителя, искупившего человеческие грехи. Служба Великого четверга и обряд омовения ног символизируют смирение и жертвенность Христа.

В 2026 году Пасха у Русской православной церкви будет отмечаться 12 апреля.

