В детских лагерях Подмосковья началась подготовка к летнему сезону

Специалисты Подмосковья приступили к подготовке детских лагерей. Организации примут первые смены уже в конце весны. В этом году в них отдохнут около 500 тысяч ребят, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В этом году будут работать 125 загородных комплексов и около 900 пришкольных лагерей. Дети из семей бойцов СВО смогут отдохнуть в трех лагерях.

— В этом году организуем отдых для семи тысяч ребят из семей наших героев — это вдвое больше, чем в прошлом. Смены для них будут проходить в «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, а также в лагерях «Левково» в Пушкино и имени 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске, — рассказал губернатор.

Специалисты подготовят для ребят различный досуг. Они смогут играть в боулинг, принимать участие в театральных постановках, а также заниматься рукоделием и ходить в походы. Помимо этого, в лагерях планируется регулярно организовывать встречи с космонавтами, летчиками и другими, передает 360.ru.

Кроме отдыха для детей также будут доступны процедуры для укрепления здоровья: соляные пещеры, бассейны и физиокабинеты.

Более 13 тысячи столичных школьников посетят этим летом спортивно-патриотические лагеря. Принять участие могут ребята в возрасте от 13 до 17 лет. В этом году заявку можно подать до 30 апреля.