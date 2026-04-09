Сенатор Пушков рассказал, как помог уволить галериста Гельмана*

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, как помог уволить иноагента, галериста Марата Гельмана*.

В беседе с «Абзацем» сенатор напомнил, что его возмутила арт-инсталляция в Перми — «культовый урод» из иконок западных брендов.

«Я приехал в Пермь и увидел, что по всему городу, на всех зданиях сидят какие-то красные человечки, грубо сколоченные. И стоит у администрации местный какой-то трёхметровый урод из пластика. И мне сказали, что это культовый абсолютно урод и называется он Icon Man. На мой взгляд, было всё чудовищно», — рассказал Пушков.

По словам сенатора, после разразившегося скандала галериста уволили.

Пушков тогда сделал ряд сюжетов, в которых рассказал о провокационных акциях Гельмана.

Сейчас, отметил Пушков, Гельман живёт за границей, сам пишет картины и продаёт их на аукционах.

«Творческий зуд не унять, видимо. В России, слава богу, он уже его не реализует», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что Марат Никандров*, по собственной инициативе получивший статус иностранного агента, приговорён к восьми месяцам лишения свободы условно за нарушение порядка деятельности.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.