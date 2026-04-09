Хасбик пожертвовал четыре миллиона рублей на борьбу с наводнениями в Дагестане

Блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, пожертвовал родному региону четыре миллиона рублей, чтобы помочь в борьбе с последствиями наводнений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, чтобы собрать значительную сумму, блогер продал одну из подержанных машин Toyota Camry, которые сдает в аренду.

На пожертвованные Хасбиком деньги фонды закупят воду и еду для пострадавших, а также спасательные устройства. Кроме того, часть средств пойдет на помощь людям, лишившимся дома.

Как пишет Mash, также блогер связался с главой UFC Дэйне Уайтом и попросил посвятить один из номерных турниров сбору денег для пострадавших в республике.

Жители Дагестана продолжают борьбу с последствиями наводнения после сильных ливней. Из-за паводков в регионе прорвало дамбу. Больше шести тысяч домов оказались подтоплены, обрушился один многоквартирный дом. Сотрудники экстренных служб готовятся к третьей волне наводнений.