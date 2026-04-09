Развитие филиала Третьяковской галереи обсудили в Калининграде

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудил с гендиректором Третьяковской галереи Ольгой Галактионовой развитие регионального филиала музея. Стороны рассмотрели текущие проекты и наметили планы на ближайший период.

Особое внимание на встрече было уделено выставкам 2026 года, пишет «Янтарный край».

Так, 9 апреля откроется экспозиция «Великие учителя» к юбилеям галереи и региона, на июнь запланирована выставка «Точка и линия» о геометрической абстракции, а на сентябрь — «Классика русского искусства из коллекции Третьяковской галереи».

Губернатор подчеркнул роль филиала в формировании культурного кода области. А Галактионова отметила, что музей посетили почти 300 тыс. гостей за неполный год работы.

