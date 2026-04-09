Россия и Украина проведут обмен телами военных

Обмен телами военнослужащих между Российской Федерацией и Украиной запланирован на 9 апреля, заявил в интервью РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат нижней палаты российского парламента Шамсаил Саралиев.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что РФ и Украина ведут работу по новому обмену пленными в преддверии Пасхи. По ее информации, военнослужащие обеих государств получат куличи. Кроме того, пленные получат возможность встретиться со священником.

Между тем председатель комитета по обороне нижней палаты российского парламента Андрей Картаполов отмечал, что обмен военнопленными между Российской Федерацией и Украиной продолжится, несмотря на паузу в переговорном процессе. С его точки зрения, гуманитарная работа должна идти независимо от политических консультаций, поскольку это касается возвращения домой военнослужащих ВС РФ.