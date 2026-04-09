Мужчину нашли на горе мусора в захламленной квартире

В Свердловской области жители многоэтажки пожаловались на невыносимый запах из квартиры соседа, полицейские нашли его лежащим на горе мусора, его не спасли. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермета. Жители многоэтажки стали чувствовать странный запах из квартиры соседа, дверь мужчина не открывал. На место прибыли сотрудники полиции и в присутствии представителей управляющей компании вскрыли дверь, екатеринбуржца нашли в одной из комнат на горе мусора, спасти его не удалось.

Выяснилось, что хозяин давно превратил жилище в свалку, мусором были забиты комнаты и коридор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге среди гор мусора в квартире нашли пропавшую пять лет назад женщину. В квартире проводили санитарную обработку силами местных коммунальных служб. При разборе завалов, специалисты обнаружили среди гор мусора женщину. Ею оказалась 47-летняя петербурженка, пропавшая пять лет назад, ей помогли выбраться и передали медикам скорой помощи.