Россиянам напомнили о предстоящих выходных в мае

Депутат Госдумы Александр Говырин напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в мае 2026 года. Об этом он рассказал изданию RT.

© N24.ru

По словам парламентария, при стандартной пятидневной рабочей неделе россияне отдыхают дважды по три дня. Первый период — с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 11 мая. Между ними — пять рабочих дней, с 4 по 8 мая, при этом 8 мая рабочий день сокращён из-за предпраздничного статуса.

Говырин также отметил, что в мае 2026 года будет 19 рабочих дней и 12 нерабочих. Он добавил, что предпраздничные дни — особый случай. Согласно Трудовому кодексу, рабочий день перед нерабочим праздничным днём сокращается на один час. В мае таких дней два: 30 апреля — перед 1 мая и 8 мая — перед 9 мая.

.