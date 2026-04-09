В России родители стали чаще подсаживать детей на антидепрессанты

В России участились случаи назначения антидепрессантов детям младшего школьного возраста, выяснил Shot. По данным Telegram-канала, некоторые матери водят своих детей к психологам и психиатрам уже с начальной школы, а иногда и раньше. Специалисты связывают рост тревожности у детей с давлением родителей, чрезмерным временем в соцсетях и информационной перегрузкой.

Антидепрессанты обычно выписывают только при диагностированной депрессии или тяжелых расстройствах. Однако сейчас их все чаще принимают подростки 12–14 лет, а в отдельных случаях — дети и младше.

Например, в Рыбинске 12-летнюю девочку с ежедневными истериками из-за школьной нагрузки посадили на препараты, что помогло стабилизировать состояние. В Москве у третьеклассницы появился психосоматический кашель на фоне острой реакции на любые мелочи — ей также потребовалось медикаментозное лечение и сессии с психологом.

Эксперты отмечают, что в большинстве случаев детям достаточно психотерапии и поддержки близких. Однако тревожные матери зачастую сами провоцируют походы к врачу, реагируя на любое эмоциональное проявление ребенка. Это вызывает споры о нездоровом тренде на лечение детской тревоги сильнодействующими препаратами.