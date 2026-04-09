Цискаридзе рассказал о своих семейных традициях на Пасху

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал о пасхальных традициях в своей семье. Он также признался, что теперь почти каждый год проводит этот праздник на сцене. Слова артиста передала Общественная Служба Новостей.

Цискаридзе раскрыл, что из детства у него остались самые теплые воспоминания, связанные с празднованием Пасхи.

"Помню, мы с няней готовили куличи. Я ей помогал, у нас получались булочки разных размеров", — поделился он.

Однако во взрослой жизни у артиста почти не осталось свободного времени, чтобы отмечать православный праздник.

Ежегодно в этот день Цискаридзе был на гастролях и выступал перед публикой. По словам знаменитости, сейчас у него даже нет новых воспоминаний о праздновании Пасхи.

До этого Николай Цискаридзе заявил, что зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом. Артист призвал Минкультуры России заняться этим вопросом и прописать единые правила дресс-кода для зрителей.