Выжившие после отравления попугаи вернулись в зоопарк Ленобласти

Попугаи, выжившие после отравления в частном зоопарке в Ленинградской области, вернулись в родные вольеры. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал директор зоосада Павел Германов.

По его словам, в настоящее время здоровью птиц ничего не угрожает, все они находятся в стабильном состоянии.

— Все мероприятия дезинфекционные там уже проведены. То есть зоопарк сейчас полностью безопасен, и там уже даже есть один выживший попугай, — передает слова Германова РЕН ТВ.

8 апреля в СМИ появилась информация, что в одном из контактных зоопарков Ленинградской области более 50 попугаев, предположительно, погибли от отравления. По словам сотрудников, в какой-то момент у всех присутствовавших начались проблемы со здоровьем: люди начали задыхаться и кашлять, а птицы падали замертво.

Позже в тот день в СУ СК России по Ленинградской области сообщили, что по факту инцидента возбудили уголовное дело. В ведомстве уточнили, что проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.